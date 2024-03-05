В России стал рекордно длинным рабочий день

GettyImages

В 2023 году средняя фактическая длительность рабочего дня составила 7,17 часа (около 7 часов и 10 минут). Рост по сравнению с предыдущим годом составил 4 минуты.

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание утверждает, что это максимум за 19 лет измерений, которые доступны на сайте Росстата. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году (7,15 часа), после чего на фоне локдауна и выросшей безработицы среднее значение снизилось. В 2021-2022 "произошел компенсаторный рост", пишет РБК.

Самый длинный рабочий день зафиксирован в сфере рыбоводства и рыболовства — в среднем, там работали 8,21 часа. Также в лидерах оказались сотрудники турагенств, работники сферы добычи металлических руд, здравоохранения и социальных услуг, а также транспорта, госуправления и обеспечения военной безопасности.

Реклама:

Опрошенные изданием эксперты считают, что рост продолжительности рабочего дня связан с дефицитом на рынке труда РФ. В Минтруда РФ в качестве причины назвали "высокую загрузку производственных мощностей".