У Бєлгородській області палає нафтобаза після атаки дрона. Джерело каже, що це операція ГУР

ФОТО З АНОНІМНИХ TELEGRAM-КАНАЛІВ

У Бєлгородській області Росії зранку безпілотник атакував нафтобазу, внаслідок чого спалахнули три її резервуари. Джерело УП у розвідці заявляє, що це була операція ГУР МОУ.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, Telegram-канали Mash і 112, губернатор Курської області Роман Старовойт, РИА Новости із посиланням на екстрені служби РФ та МНС Росії, УП із посиланням на джерело в ГУР МОУ

Пряма мова губернатора: "НП у Губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці".

Деталі: Російські Telegram-канали стверджують, що дрон атакував нафтобазу АТ "Бєлгороднафтопродукт" у селі Долгоє.

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За інформацією Mash, атака сталася о 8:50 ранку, і наразі на території нафтобази горять два резервуари. За даними 112, горить один резервуар. Обидва Telegram-канали пишуть, що пожежа триває.

Крім того, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що внаслідок обстрілу залізничної станції Глушкове сталася пожежа та знеструмлення. За його словами, загорання вже загасили. Пошкоджено лінії електропередачі. Він додав, що внаслідок атаки станція Глушкове і село Кульбаки залишилася без електропостачання.

Оновлено: РИА Новости із посиланням на екстрені служби РФ повідомляють, що горять три резервуари нафтобази під Бєлгородом. Водночас, як зазначає агенство, у російському МНС підтвердили пошкодження одного резервуару. Там стверджують, що загрози поширення вогню немає.

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Джерело УП в розвідці підтвердило ураження та заявляє, що атака на нафтобазу – операція ГУР МОУ. Нафтобаза використовується військових цілях.

Що передувало:

Востаннє, як повідомляють Telegram-канали, об'єкт атакували 15 лютого.

Українська правда