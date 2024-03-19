Нафта дешевшає на тлі зростання поставок з боку Росії

reuters

Ціни на нафту впали у вівторок через перспективу зростання поставок з Росії, повільніше, ніж очікувалося, зростання попиту в таких секторах, як авіапаливо, і обережну торгівлю напередодні рішення ФРС щодо процентних ставок в США.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні подешевшали на 15 центів - до 86,74 доларів за барель станом на 07:08 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 13 центів - до 82,03 доларів. Квітневий контракт WTI, термін дії якого закінчується у середу, впав на 13 центів до 82.59 доларів.

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Обидва еталони досягли чотиримісячних максимумів на попередній сесії, підтримані зниженням експорту нафти з Саудівської Аравії та Іраку, а також ознаками посилення попиту та економічного зростання в Китаї та США.

"Що стосується Росії, то занепокоєння з приводу пропозиції, викликане збільшенням експорту після українських атак на нафтову інфраструктуру країни, продовжувало тиснути на ціни", - пише агентство.

"Атаки, ймовірно, скоротять видобуток російської нафти на 300 тис барелів на добу на додаток до планових зупинок на технічне обслуговування... Однак зниження обсягів первинної переробки призведе до збільшення експорту нафти, що допоможе Росії одночасно досягти скорочення видобутку і зберегти експорт на колишньому рівні", - пишуть аналітики JP Morgan у своїй записці для клієнтів.

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Зазначається, що Росія збільшить експорт нафти через свої західні порти в березні майже на 200 тис барелів на добу.

На ціни також тиснула невизначеність щодо того, як будуть змінюватися процентні ставки в США напередодні засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться 20 березня о 18:00 за Гринвічем.

"Ринок може перебувати в режимі консолідації в очікуванні сигналів про зниження ставок на засіданні ФРС на цьому тижні", - зазначив в електронному листі керівник групи по роботі з енергетичним сектором DBS Bank Сувро Саркар.

Економічна правда