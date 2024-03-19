Нефть дешевеет на фоне роста поставок со стороны России

reuters

Цены на нефть упали во вторник из-за перспективы роста поставок из России, более медленного, чем ожидалось, роста спроса в таких секторах, как авиатопливо, и осторожной торговли в преддверии решения ФРС по процентным ставкам в США.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на 15 центов - до 86,74 долларов за баррель по состоянию на 07:08 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 13 центов - до 82,03 долларов. Апрельский контракт WTI, срок действия которого истекает в среду, упал на 13 центов до 82.59 долларов.

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Оба эталона достигли четырехмесячных максимумов на предыдущей сессии, поддержанные снижением экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака, а также признаками усиления спроса и экономического роста в Китае и США.

"Что касается России, то беспокойство по поводу предложения, вызванное увеличением экспорта после украинских атак на нефтяную инфраструктуру страны, продолжало давить на цены", - пишет агентство.

"Атаки, вероятно, сократят добычу российской нефти на 300 тыс баррелей в сутки в дополнение к плановым остановкам на техническое обслуживание... Однако снижение объемов первичной переработки приведет к увеличению экспорта нефти, что поможет России одновременно достичь сокращения добычи и сохранить экспорт на прежнем уровне", - пишут аналитики JP Morgan в своей записке для клиентов.

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Отмечается, что Россия увеличит экспорт нефти через свои западные порты в марте почти на 200 тыс баррелей в сутки.

На цены также давила неопределенность относительно того, как будут меняться процентные ставки в США накануне заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 20 марта в 18:00 по Гринвичу.

"Рынок может находиться в режиме консолидации в ожидании сигналов о снижении ставок на заседании ФРС на этой неделе", - отметил в электронном письме руководитель группы по работе с энергетическим сектором DBS Bank Сувро Саркар.

Экономическая правда