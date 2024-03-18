Цього місяця Китай планує імпортувати рекордну кількість російської нафти

Китай планує імпортувати рекордну кількість російської нафти цього місяця, завдяки великим обсягам нафти сорту Sokol , від якої відмовилась Індія через санкції США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Kpler, азійська країна цього місяця готова отримати близько 1,7 мільйона барелів російської нафти на день. Очікується, що обсяги надходжень нафти Sokol збільшаться втроє порівняно з попереднім місяцем до рекордного показника в 379 тисяч барелів на день.

"Китай залишається послідовним покупцем російської нафти з моменту вторгнення Москви в Україну, а останнім часом скористався зниженням цін на Sokol після того, як поставки цієї марки до Індії скоротилися. За даними Kpler, імпорт ESPO, іншої марки російської нафти, цього місяця, як очікується, становитиме 882 тисячі барелів на день, що є найвищим показником з січня 2023 року", - пише Bloomberg.

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Трейдери зазначають, що незрозуміло, чи всі вантажі Sokol потраплять до реальних покупців або будуть вивантажені на митний склад. Вони посилаються на вагання китайських банків брати участь у торгівлі на тлі останніх санкцій США щодо танкерів. Kpler враховує поставки до М'янми як імпорт Китаю, а фактичні надходження можуть відрізнятися наприкінці місяця через зміни пунктів призначення.