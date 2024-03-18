Ціни на нафту зростають на тлі ризиків скорочення пропозиції

reuters

Ціни на нафту зросли на азійських торгах у понеділок, продовживши зростання з минулого тижня, коли ціни зросли майже на 4% на тлі скорочення пропозиції, а ризики посилилися через подальші атаки на російську енергоінфраструктуру.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні зросли на 32 центи, або на 0,4%, до 85,66 доларів за барель до 04:16 за Гринвічем.

Квітневий контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчав на 40 центів, або на 0,5%, до 81,44 доларів. Більш активний травневий контракт на поставку WTI торгувався на 37 центів, або 0,5%, вище, до 80,95 доларів за барель.

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"Вибухи на російських нафтопереробних заводах додали 2-3 долари за барель премії за ризик до ціни на нафту минулого тижня", - сказала засновниця компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку, Вандана Харі.

Але для наступного значного руху вгору або вниз нафта чекатиме нових сигналів, додала Харі.

У суботу один з ударів спричинив пожежу на Слов'янському нафтопереробному заводі в Каснодарі, який переробляє 8,5 мільйона тонн нафти на рік.

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На Близькому Сході прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив у неділю, що продовжить реалізацію планів просування в анклав Рафах в секторі Газа, де знайшли притулок понад 1 мільйон переміщених осіб, незважаючи на тиск з боку союзників Ізраїлю. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що цей крок зробить регіональний мир "дуже складним".

Цього тижня інвестори очікують результатів дводенного засідання Федеральної резервної системи США, яке завершиться в середу. Це принесе більше ясності щодо термінів зниження процентних ставок, пише ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Економічна правда