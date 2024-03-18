По російських НПЗ протягом цього року було здійснено 15 атак безпілотників

У 2024 році відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у 9 регіонах РФ. З них значні ушкодження понесли 8 об'єктів.

Про це повідомляє The Insider.

Виробнича потужність атакованих заводів становить 178 млн тонн нафтопродуктів на рік, але значні пошкодження зазнали лише 8 НПЗ з 13, загальна потужність яких становить 83 млн тонн на рік.

"Якщо ж враховувати тільки перевірено пошкоджені установки первинної переробки нафти, то кампанія повітряних ударів зачепила поки що тільки 46 мільйонів тонн на рік потужностей переробки, що відповідає 14% від усієї потужності НПЗ і 17% від переробленої у 2023 році нафти", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

В ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області РФ відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України.

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Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області Росії, після ударів, на підприємствах сталась пожежа.