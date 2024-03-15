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В Україні з'являться ще два індустріальні парки

П'ятниця, 15 березня 2024, 18:05 - Артур Крижний
 
Getty Images

Уряд ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків на Рівненщині та Львівщині. Обидва спеціалізуватимуться на промисловій переробці.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про започаткування ще двох нових індустріальних парків", - повідомив він.

За його словами, перший - розташований у Рівненській області. Це індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку. Очікується створення 1400 робочих місць та інвестиції на суму більш ніж 1 млрд грн.

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Другий індустріальний парк буде на Львівщині. Спеціалізується так само переробна промисловість з особливим акцентом на меблевому виробництві. Інвестиції — більше 2 млрд грн. Очікується створення більш ніж 2 тисяч нових робочих місць.

Цього року в бюджеті заклали 1 млрд грн для розвитку індустріальних парків.

Нагадаємо: 

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На Полтавщині до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк "Смарт Тех Індастрі". Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 березня 2024 року.

уряд промисловість
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Економічна правда
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