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Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu

Неділя, 28 квітня 2024, 17:35 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Hyundai Motor і Kia Corp в неділю заявили, що компанії підписали меморандум про взаєморозуміння (MOU) з китайським пошуковиком Baidu Inc, з метою розробки технологій для підключених автомобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Технологія підключених авто - це можливість взаємодіяти в двосторонньому напрямку з іншими системами за межами автомобіля. 

Китайська пошукова система Baidu є найбільшою в країні.

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Нагадаємо:

Південнокорейський концерн Hyundai Motor Group оголосив, що до 2026 року інвестує 50,6 млрд доларів та найме 80 тисяч співробітників у Південній Кореї, оскільки прагне отримати конкурентну перевагу в галузі електромобілів.

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