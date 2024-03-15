В Украине появятся еще два индустриальных парка

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Правительство приняло решение о создании двух индустриальных парков в Ровенской и Львовской областях. Оба будут специализироваться на промышленной переработке.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем решение о создании еще двух новых индустриальных парков", — сообщил он.

По его словам, первый - расположен в Ровенской области. Это индустриальный парк со специализацией на промышленную переработку. Ожидается создание 1400 рабочих мест и инвестиции на сумму более чем 1 млрд грн.

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Второй индустриальный парк будет во Львовской области. Специализируется так же перерабатывающая промышленность с особым акцентом на мебельном производстве. Инвестиции - более 2 млрд грн. Ожидается создание более чем 2 тысяч новых рабочих мест.

В этом году в бюджете заложили 1 млрд грн для развития индустриальных парков.

Напомним:

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На Полтавщине в Реестр индустриальных (промышленных) парков включен индустриальный парк "Смарт Тех Индастри". Соответствующее решение правительство приняло на заседании 1 марта 2024 года.