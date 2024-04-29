У Харкові та прилеглих районах відновили цифрове мовлення
Понеділок, 29 квітня 2024, 10:15 -
У неділю, 28 квітня, відновили цифрове мовлення українських телеканалів у Харкові та прилеглих районах.
Про це повідомила пресслужба ТОВ "Зеонбуд" у коментарі "Детектор медіа".
Наразі працюють усі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних і трьох регіонально-місцевих мовників.
Для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично, якщо є приймач Т2.
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Нагадаємо:
Російські війська 22 квітня завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Внаслідок обстрілу харківської телевежі, в Харкові та найближчих населених пунктах був відсутній сигнал цифрового ТБ.
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