У Харкові та прилеглих районах відновили цифрове мовлення 

У неділю, 28 квітня, відновили цифрове мовлення українських телеканалів у Харкові та прилеглих районах.

Про це повідомила пресслужба ТОВ "Зеонбуд" у коментарі "Детектор медіа".

Наразі працюють усі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних і трьох регіонально-місцевих мовників.

Для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично, якщо є приймач Т2.

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Нагадаємо:

Російські війська 22 квітня завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Внаслідок обстрілу харківської телевежі, в Харкові та найближчих населених пунктах був відсутній сигнал цифрового ТБ.