Ціни на нафту впали на 1% на тлі переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Ціни на нафту впали, оскільки переговори між Ізраїлем і ХАМАС в Каїрі послабили побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1 долар, або на 1,1%, до 88,50 долара за барель. Ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 84 центи, або на 1%, до 83,01 долара за барель.

Активізація зусиль щодо припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом послабила геополітичну напруженість і сприяла слабкому відкриттю торгів у понеділок, сказав аналітик ринку IG Тоні Сікамор. Делегація ХАМАСУ відвідає Каїр в понеділок для проведення мирних переговорів.

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Міністр закордонних справ Ізраїлю заявив в суботу, що заплановане вторгнення в Рафах, де знаходиться більше мільйона переміщених палестинців, може бути відкладено в разі укладення угоди, яка передбачає звільнення ізраїльських заручників. Представник Білого дому заявив, що Ізраїль погодився прислухатися до занепокоєння США щодо гуманітарних наслідків потенційного вторгнення.

Також, ринки в очікуванні перегляду політики Федеральної резервної системи США 1 травня.

"Також певну роль відіграють деякі нерви напередодні засідання Федерального комітету з відкритих ринків цього тижня, яке, як очікується, пройде в більш яструбиному тоні", - сказав Сикамор.

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Інфляція в США зросла на 2,7% в річному вимірі, що перевищує цільовий показник ФРС у 2%. Нижча інфляція збільшила б ймовірність зниження процентних ставок, що стимулювало б економічне зростання і попит на нафту.

Економічна правда.