Конфіскація росактивів на користь України дасть їй змогу вести війну щонайменше до кінця 2028 року

Конфіскація російських активів на користь України дасть можливість вести війну принаймні до кінця 2028 року.

Про це пише агентство Reuters.

За даними видання, уже наприкінці 2025 року Україні знадобиться новий пакет допомоги, адже та допомога, яку надали США та європейські союзники, вичерпається до цього часу.

"Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Крім того, він підняв би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва", - пише агентство.

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Скільки Києву знадобиться в майбутньому залежить від того, яку війну він вестиме. Оборонна кампанія обійдеться дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але, враховуючи, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше 88 мільярдів євро на рік - сума, які союзники виділили на 2023 рік, зазначає Reuters.

Основний спосіб отримати набагато більше грошей для України - мобілізувати російські активи, які західні країни заморозили на початку війни, на суму близько 320 мільярдів доларів. Серед ідей - конфіскація цих активів, використання їх для забезпечення кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передача Києву відсотків, які вони генерують.

Сполучені Штати просувають план зі збору коштів для Києва шляхом капіталізації процентних платежів, що накопичуються в Euroclear, кліринговому центрі в Бельгії, де зберігається більшість активів. Спеціальна організація, ймовірно, випустить облігації, забезпечені майбутніми відсотковими ставками, і виплатить отримані кошти Україні. Сполучені Штати сподіваються переконати своїх партнерів по G7 підтримати цю ідею на саміті в червні. Якби країни гарантували відсотки від активів протягом десятиліття, вони могли б залучити від 30 до 40 мільярдів євро.

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Агентство пише, що хоча це й допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки такі кошти фінансуватимуть Україну менше ніж півроку.

"Однак надання Києву 320 мільярдів доларів було б зовсім іншою пропозицією. Це дозволило б фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якби воюючі сторони припинили або заморозили конфлікт до цього часу, Україна могла б використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, коштуватиме 486 мільярдів доларів", - пише Reuters.

Економічна правда.