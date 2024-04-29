Telegram відновив роботу заблокованих напередодні чат-ботів 

Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу.

Про це повідомили у Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог".

"Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані", – попередили у Центра стратегічних комунікацій.

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Нагадаємо:

Головне управлінні розвідки Міноборони України 28 квітня повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.

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