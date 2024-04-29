Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

У пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне" поновився рух вантажівок. 29 квітня після 10 ранку польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", – наголосили у ДПСУ.

Водночас, за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

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На цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою, додали у ДПСУ.

Нагадаємо:

У першій половині дня 22 квітня польські протесутвальники розблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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