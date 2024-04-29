Пошукачі хочуть більші зарплати, ніж їм готові виплачувати роботодавці – що відбувається на ринку праці

Головним викликом для роботодавців залишається пошук кваліфікованих кадрів. Водночас кількість вакансій наразі більша, ніж до повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані сайту пошуку роботи robota.ua., передає Forbes Україна.

"До повномасштабного вторгнення на сайті з пошуку роботи було близько 102 тис вакансій, зараз – 106 тис – 108 тис", – розповів генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк.

Він пояснює позитивний тренд відновленням роботи бізнесу. З іншого боку, компанії відчувають кадровий голод: шукати і наймати людей стає все складніше, констатує топменеджер.

Реклама:

Крім цього, пошукачі хочуть більші зарплати, ніж їм готові виплачувати роботодавці. До великої війни працівники в середньому очікували на зарплату близько 17 тис грн. Роботодавці були готові виплачувати майже стільки ж – 16 600 грн, свідчать дані дослідження robota.ua.

Початок повномасштабного вторгнення змінив ситуацію: очікування пошукачів різко зросли, потім – впали. Якщо у березні 2022-го люди хотіли зарплату 19 500 грн, то вже у квітні ця сума становила 18 700 грн. Відтоді очікування пошукачів лише зростають.

Нині працівники очікують на зарплату 22 700 грн, тоді як пропозиція становить 19 600 грн. Пошукачі мають вищі очікування, але бізнес не готовий їм відповідати, каже генеральний директор robota.ua.

Реклама:

Також на ринок повернулись доларові зарплати, додає Решетняк. Різниця в очікуваннях і розмірі виплат роботодавців зберігається. У березні 2024-го зарплатні очікування були на рівні 581 дол, хоча роботодавці були готові виплачувати 503 дол.

"Впродовж останніх восьми-дев’яти місяців зарплати не зростають. Я часто чую, що пошукачі хочуть більше. Але статистика нашого сайту показує, що залишаються на місці й зарплатні очікування", – розповів Решетняк.

Довідково. Команда robota.ua. опитала 640 компаній, з яких великих підприємств 14,4%, середніх – 32,6%, а мікро- та малих – 53%.

Нагадаємо:

Три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні. Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом (55% восени 2023 року).