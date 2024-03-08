Уряд буде компенсувати 80% коштів аграріям за розмінування сільгоспземель

Уряд спрямує понад 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель і буде компенсувати 80% коштів за розмінування.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Ще один дуже важливий проєкт для наших аграріїв – це гуманітарне розмінування сільгоспземель. У цьому році ми спрямуємо більше 2 млрд грн на цей проєкт", - повідомив він.

Аби максимально прискорити цей процес, уряд запускає ринок гуманітарного розмінування і запрошує долучитися до нього недержавних операторів, які працюють на платній основі.

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Своєю чергою держава буде компенсувати аграріям 80% коштів за послугу із розмінування, якщо вона закуплена на відкритих торгах.

"Ця модель, по-перше, дозволить нашим аграріям якнайшвидше повернутися до роботи, що посилить нашу економіку. По-друге, це також підвищить безпеку для наших громад та наших людей. І це для нас безумовний пріоритет", - заявив Шмигаль.