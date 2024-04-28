Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів

Польща планує знизити максимальний тариф на електроенергію, який можуть стягувати комунальні підприємства, на 19%, щоб зменшити витрати на державні субсидії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство клімату очікує, що максимальні тарифи будуть "перераховані" приблизно до 598 злотих (148 доларів) за мегават-годину, порівняно з існуючими 739 злотими, і збережуться до кінця 2025 року, йдеться в новому проєкті встановлення цін на електроенергію та опалення з липня. Остаточний рівень буде встановлений в ході переговорів між енергетичним регулятором країни та комунальними підприємствами, в тому числі PGE SA, Enea SA і Tauron SA.

Наразі фактичні ціни для домогосподарств обмежені на рівні 412 злотих, а уряд компенсує постачальникам різницю між цією ціною і тарифом. Згідно з пропозицією, верхня межа для споживачів зросте, але максимум до 500 злотих, тоді як тариф, який можуть стягувати комунальні підприємства, буде урізаний. Уряд заявляє, що оптові ціни впали порівняно з попередніми максимумами.

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Загальна вартість нових енергетичних правил, які також включають ваучери для допомоги малозабезпеченим, оцінюється в 6,4 мільярда злотих цього року і ще 1,8 мільярда злотих у 2025 році, згідно з розрахунками, що містяться в новому проєкті. Пропозиції викликали суперечки, а Міністерство державних активів попередило, що вони можуть послабити фінансове становище комунальних підприємств, і уряд має обговорити деталі цього тижня.

Економічна правда

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