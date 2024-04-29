Доходи лідерів енергетичного сектору торік зросли на 8%: які компанії отримали найбільше

Сукупний дохід топ-10 компаній енергетичної сфери України у 2023 році склав майже 750 млрд грн, що на 8% більше, ніж у 2022 році (688,45 млрд грн).

Про це йдеться у рейтингу Опендатабот.

"За даними Індексу Опендатабота, лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн минулоріч. Це на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній у 2022 році — 688,45 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Опендатабот

Половина компаній, що потрапили до топу — державні, ще 4 належать групі СКМ Ріната Ахметова. Зазначається, що 8 компаній з топу займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві – торгівлею газом.

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Лідером групи другий рік поспіль стала компанія "Д.Трейдинг", яка входить до групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15%, до 165,65 млрд грн. При цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році.

За даними "Опендатабот", найбільший приріст доходу вдалось отримати двом іншим компаніям Ріната Ахметова. Так, компанія "Київські енергетичні послуги" збільшила свій дохід у 1,5 рази, а компанія "Дніпровські енергетичні послуги" – на третину порівняно з 2022 роком. "Дніпровські енергетичні послуги" отримали найбільший приріст прибутку – у 2,5 рази – серед усіх компаній, що потрапили до цьогорічного енергетичного Індексу.

Водночас четверта компанія групи СКМ – ДТЕК Західенерго – навпаки, за рік на 16% зменшила свій дохід. Минулоріч підприємство отримало збитки у розмірі 164 млн грн.

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Загалом сукупний дохід 4 компаній, які належать Рінату Ахметову, склав 262,48 млрд грн у 2023 році. Це 35% сукупного доходу топ-10 енергетичного Індексу Опендатабота.

Опендатабот

До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло 5 компаній, якими володіє держава, проте лише двом вдалося збільшити свій дохід минулоріч. Так, "Укргідроенерго" збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК "Енергоатом" – на 15%.

Компанія "Укргідроенерго" отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток серед 10 компаній – 17,3 млрд грн, що майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Дохід державного "Укренерго" за рік майже не змінився – понад 82 млрд грн.

Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023 до 2022 року: "Нафтогаз України" – на 4%, "Нафтогаз Трейдинг" – на 9%. Обидві компанії отримали менше прибутки у 2023 на 10,29 млрд грн загалом.

Останнє місце топу займає ТОВ "Київська обласна ЕК", власником якої є Неля Костенко. Компанія збільшила свій дохід на 29%, водночас її прибуток зменшився на чверть порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.

Економічна правда.