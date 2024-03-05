Уряд затвердив залучення кредитів від МБРР на 1,5 мільярда доларів

Уряд ухвалив розпорядження, яке дозволить залучити позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) обсягом 1,5 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"На цьому засіданні також ухвалюємо розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом 1,5 млрд доларів. Це допоможе нам і далі допомагати бізнесу, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність", – зазначив премʼєр.

Крім того, уряд затвердив постанову, що визначає умови позики від 2 млрд канадських дол (понад 1,5 млрд дол США) від Канади, які Україна може отримати вже цього року.

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Також Шмигаль додав, що зараз ведеться інтенсивна робота з міжнародними партерами щодо створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%. Це кошти на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо.

Нагадаємо:

До держбюджету України надійшло 760 мільйонів доларів у вигляді гранту на безповоротній основі. Це другий транш в рамках Шостого додаткового фінансування проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.

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