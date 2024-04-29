Понад 800 мільйонів євро за рік: податки Кремлю від західних банків в РФ зросли вчетверо

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Сім найбільших європейських банків з активами в Росії - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP - повідомили про сукупний прибуток у понад 3 млрд євро у 2023 році.

Ці прибутки були втричі більшими, ніж у 2021 році, і частково були отримані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни.

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Стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько 800 млн євро податків порівняно з 200 млн євро у 2021 році, як показує аналіз Financial Times. Це відбулося на додаток до прибутків американських кредиторів, таких як Citigroup і JPMorgan.

Податки, сплачені європейськими банками, еквівалентні приблизно 0,4 відсотка всіх очікуваних неенергетичних доходів російського бюджету на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишаються в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції.

Іноземні кредитори виграли не лише від підвищення процентних ставок, а й від міжнародних санкцій проти російських банків. Такі заходи позбавили їхніх конкурентів доступу до міжнародних платіжних систем і підвищили привабливість західних банків для клієнтів у країні.

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Нагадаємо:

Група євродепутатів звернулася до влади Австрії з відкритим листом і висловила занепокоєння планами австрійського Raiffeisen Bank International набрати новий персонал у Росії.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує наказати італійському UniCredit, другому найбільшому банку країн ЄС у Росії кардинально скоротити свої активи в РФ.