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На Миколаївщині внаслідок російської атаки пошкоджене промислове підприємство

Понеділок, 29 квітня 2024, 09:51 - Анастасія Дячкіна

У Миколаївській області вдень 28 квітня російський дрон-камікадзе типу FPV пошкодив промислове підприємство.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації. 

"Учора об 11:09 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади Миколаївського району. Внаслідок чого пошкоджень зазнало майно промислового підприємства. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: 

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За минулу добу російські військові 346 разів обстрілювали Запорізьку область, у результаті чого зруйновані житлові будинки, одна людина дістала поранення.

війна підприємництво
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