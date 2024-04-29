На Миколаївщині внаслідок російської атаки пошкоджене промислове підприємство
Понеділок, 29 квітня 2024, 09:51 -
У Миколаївській області вдень 28 квітня російський дрон-камікадзе типу FPV пошкодив промислове підприємство.
Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.
"Учора об 11:09 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади Миколаївського району. Внаслідок чого пошкоджень зазнало майно промислового підприємства. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
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За минулу добу російські військові 346 разів обстрілювали Запорізьку область, у результаті чого зруйновані житлові будинки, одна людина дістала поранення.
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