Уряд зареєстрував новий індустріальний парк на Полтавщині

На Полтавщині до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк "Смарт Тех Індастрі". Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 березня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

На території парку, який розташується на площі в понад 13 га в Лубенському районі Полтавської області, передбачається спорудження підприємства з переробки зерна кукурудзи. Підприємство спеціалізуватиметься на виробництві харчових продуктів, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, готових кормів для тварин. Також серед напрямків роботи парку – виробництво готових металевих виробів, лісопильне та стругальне виробництво..

Для безперервного постачання енергії на об’єкти виробництва буде збудована ТЕС загальною потужністю 3 МВт. В облаштування інфраструктури парку планується інвестувати 7 млн доларів, в будівництво об’єктів парку – 20 млн доларів.

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Парк забезпечить створення близько 350 нових робочих місць в переробній промисловості.

Нагадаємо:

У грудні 2023 року в Україні зареєстрували три індустріальні парки – два у Хмельницькій області та один – на Львівщині.

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