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Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України – ГУР

Понеділок, 29 квітня 2024, 09:12 - Українська правда

Головне управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.

Джерело: Головне управління розвідки МО України в Telegram

Дослівно: "Сьогодні (28 квітня – ред.) керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки".

Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало".

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"Незважаючи на блокування нашого боту – ваші персональні дані в безпеці!"

Деталі: У ГУР попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональних даних.

Українська правда

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