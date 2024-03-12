"єРобота": уряд удосконалив механізми програми для аграріїв

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про удосконалення механізмів програми "єРобота" для аграріїв. Відтепер держава покриватиме 70% вартості проєкту.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"У садівництво і тепличне господарство за останні півтора року інвестовано 723 млн грн грантових коштів за програмою "єРобота". Сьогодні вдосконалюємо механізм цієї програми", – зазначив глава уряду.

Відповідно до нових змін держава відтепер покриватиме 70% вартості проєкту, а інші 30% фінансуватиме сам підприємець.

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"За умови створення достатньої кількості робочих місць та виконання інших умов гроші повертати не потрібно буде", – наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також повідомив, що уповноважені банки зможуть моніторити цільове використання коштів.

"Все це дозволить аграріям більш ефективно та раціонально використати надану державою підтримку", – запевнив Шмигаль.

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Нагадаємо:

З початку 2024 року 3 175 агрогосподарства вже отримали 19,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 1 517 господарств профінансовано на 6,3 млрд гривень.