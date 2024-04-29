Китайські фірми йдуть у "підпілля" через платежі з РФ – Reuters 

Виробнику побутової техніки на півдні Китаю важко доставляти свою продукцію до Росії не через проблеми з гаджетами, а через те, що великі банки Китаю обмежують платежі за такі операції через занепокоєння санкціями США.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Для здійснення платежів за свої електротовари компанія, що базується в Гуандуні, розглядає можливість використання валютних брокерів, які діють уздовж кордону Китаю з Росією, сказав засновник компанії Ван.

"Оскільки великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов’язаних з Росією, деякі китайські компанії звертаються до невеликих банків на кордоні та підпільних каналів фінансування, таких як грошові брокери – навіть використовуючи заборонену криптовалюту" – повідомили Reuters джерела.

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Інші повністю пішли з російського ринку, повідомили джерела.

"Ви просто не можете належним чином вести бізнес, використовуючи офіційні канали", – сказав Ван, оскільки великим банкам тепер потрібні місяці, а не дні, щоб провести платежі з Росії, що змушує його підключатися до нетрадиційних платіжних каналів або згортати свій бізнес.

За словами Вана, менеджер великого державного банку, яким він раніше користувався, сказав Вангу, що кредитор стурбований можливими санкціями США щодо російських транзакцій.

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Банкір одного з державних банків Великої четвірки Китаю заявив, що він посилив перевірку пов’язаних з Росією компаній, щоб запобігти ризику санкцій.

"Головна причина — уникнути непотрібних проблем", — сказав банкір, який побажав залишитися анонімним.

За словами джерел, з минулого місяця китайські банки посилили перевірку транзакцій, пов’язаних з Росією, або взагалі припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США.

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Нагадаємо:

Сполучені Штати розробляють проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від глобальної фінансової системи, щоб змусити Пекін припинити торговельну підтримку російської військової промисловості.