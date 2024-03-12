Російський експорт вугілля до Азії падає через зниження цін та дорогу доставку

Експорт російського вугілля до країн Азії морем падає через низькі світові ціни та високі витрати на доставку.

Про це пише Reuters, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.

Аналітики Kpler оцінили експорт усіх марок вугілля у 8,48 мільйона метричних тонн у лютому, що трохи більше, ніж у січні (8,37 мільйона). Таке зростання відбулося після шести місяців падіння, а лютневий експорт також був приблизно на 21,6% нижче 10,81 млн тонн у лютому 2023 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії, коли західні країни запровадили санкції проти російського експорту енергоресурсів, російські вугільні шахтарі перейшли з продажів переважно в Європу на ринки Азії.

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Російський морський експорт вугілля до Азії досяг піку в 14,69 мільйона тонн у квітні минулого року, що майже вдвічі перевищує рівень за місяці до вторгенння. Значна частина збільшення відбулася завдяки тому, що Росія збільшила поставки до Індії, другого за величиною імпортера вугілля у світі після Китаю.

"Але російському енергетичному вугіллю все важче конкурувати за ціною з конкуруючими сортами від найбільших азіатських експортерів Індонезії та Австралії, а також Південної Африки, яка відома як мінливий постачальник вугілля як до Європи, так і до Азії", – пише Reuters.

Згідно з даними Kpler, російський експорт енергетичного вугілля до Індії знизився до 557 935 тонн у лютому з 1,06 млн у січні та став найслабшим місяцем з листопада 2022 року.

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Російський експорт металургійного вугілля до Азії також відчуває труднощі: поставки в лютому становили 1,73 мільйона тонн, що стало найнижчим показником із серпня 2021 року та знизилося з 2,32 мільйона тонн у січні.

Російський морський експорт металургійного вугілля до Китаю в лютому становив 587 751 тонни, що трохи більше, ніж у січні (576 435), але ці останні два місяці були найслабшими з грудня 2021 року та значно нижче піку в 2,13 мільйона з березня 2023 року, зазначають в агентстві.

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