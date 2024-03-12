Российский экспорт угля в Азию падает из-за снижения цен и дорогой доставки 

Экспорт российского угля в страны Азии морем падает из-за низких мировых цен и высоких затрат на доставку.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

Аналитики Kpler оценили экспорт всех марок угля в 8,48 миллиона метрических тонн в феврале, что немного больше, чем в январе (8,37 миллиона). Такой рост произошел после шести месяцев падения, а февральский экспорт также был примерно на 21,6% ниже 10,81 млн тонн в феврале 2023 года.

После полномасштабного вторжения России, когда западные страны ввели санкции против российского экспорта энергоресурсов, российские угольные шахтеры перешли с продаж преимущественно в Европу на рынки Азии.

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Российский морской экспорт угля в Азию достиг пика в 14,69 миллиона тонн в апреле прошлого года, что почти вдвое превышает уровень за месяц до вторжения. Значительная часть увеличения произошла благодаря тому, что Россия увеличила поставки в Индию, второго по величине импортер угля в мире после Китая.

"Но российскому энергетическому углю все труднее конкурировать по цене с конкурирующими сортами от крупнейших азиатских экспортеров Индонезии и Австралии, а также Южной Африки, которая известна как изменчивый поставщик угля как в Европу, так и в Азию", – пишет Reuters.

Согласно данным Kpler, российский экспорт энергетического угля в Индию снизился до 557 935 тонн в феврале с 1,06 млн в январе и стал самым слабым месяцем с ноября 2022 года.

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Торговля углем между российскими европейскими портами и Индией также может оказаться под угрозой из-за нападений на судоходство в Красном море.

Российский экспорт металлургического угля в Азию также испытывает трудности: поставки в феврале составили 1,73 миллиона тонн, что стало самым низким показателем с августа 2021 года и снизилось с 2,32 миллиона тонн в январе.

Российский морской экспорт металлургического угля в Китай в феврале составил 587 751 тонны, что чуть больше, чем в январе (576 435), но эти последние два месяца были самыми слабыми с декабря 2021 года и значительно ниже пика в 2,13 миллиона с марта 2023 года, отмечают в агентстве

Напомним:

Новые санкции США против РФ могут повлиять на продажу российской нефти в Индию, которая является крупнейшим покупателем ее морской нефти.