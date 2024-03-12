Виробники електроніки, які припинили діяльність в РФ, торік повернулись на її рекламний ринок

Компанії-виробники електроніки, які заявили про замороження діяльності в РФ або призупинення реклами на російському ринку після вторнення Росії в Україну, у 2023 році, не афішуючи, збільшили бюджети на маркетинг та рекламу.

Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на дані TelecomDaily.

Зазначається, що в деяких випадках рекламні бюджети зросли до рівня вище, ніж у довоєнному 2021 році.

Насамперед йдеться про китайські компанії Xiaomi та Honor, південнокорейську Samsung, тайванську Acer та інші. Компанії використовують схему, при якій рекламним бюджетом розпоряджаються їх партнери, тобто рітейлери і дистриб'ютори. Це відбувається через санкційні ризики.

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За даними TelecomDaily, у 2022 році реклами цих брендів у Росії дійсно не було, проте у 2023 році вона повернулася, досягнувши показників у 65–100% від кількості згадок, які були у 2021 році.

У рекламу також вкладаються компанії, які офіційно не постачають свою продукцію на російський ринок, як Samsung. Російська влада дозволила так званий паралельний імпорт продукції безлічі компаній, що пішли після 2022 року, тобто постачання їх товарів через треті країни.

При цьому, за даними "Комерсанту", частка компаній, які заявили про припинення поставок, на російському ринку все ж таки знижується, а їх місце займають зокрема китайські бренди, які здійснюють офіційні поставки і також нарощують витрати реклами.

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Нагадуємо:

Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю в перші два місяці цього року зріс швидше, ніж очікувалося, частково завдяки електроніці та збільшенню експорту на ринки, що розвиваються, і до Росії.