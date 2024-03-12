Один із найбільших НПЗ у Росії, імовірно, припинив свою роботу через влучання дронів

12 березня у російському місті Кстово в Нижегородські області сталася пожежа на нафтоперероробному заводі (НПЗ) через атаку дронів.

Про це повідомляє Defence Express.

Водночас російське пропагандистське інформаційнее агентство ТАСС із посиланням на відомство компанії "Лукойл" повідомило, що роботу технологічної установки на підприємстві припинили "у зв'язку з інцидентом". Але пізніше інформагенство написало, що новину про зупинку роботи НПЗ опублікували помилково. Тобто наразі неможилво встановити, чи функціонує нафтовий завод у Росії.

Атака відбувалася близько 05:30 за місцевим часом, тоді дрони влучили в одну із установок переробки нафти, яка є "ключовою" у технологічних процесах заводу.

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Губернатор області Глєб Нікітін у своєму телеграм-каналі заявляв, що об'єкт паливно-енергетичного комплексу загорівся унаслідок атаки безпілотників. За його словами, у результаті ніхто не постраждав. На місці події працюють екстрені служби, які гасять вогонь.

За інформацією Defence Express, завод переробляв 5% нафти всерорсійського об’єму.

Економічна правда.

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