Alstom продав свої 20% у російському "Трансмашхолдингу" місцевим акціонерам

Великий французький машинобудівний концерн Alstom продав весь свій пакет у російському "Трансмашхолдингу" (20%) місцевим акціонерам.

Про це пише The Bell із посиланням на гендиректора і співвласника холдингу Кирила Липу.

Зазначається, що власниками пакету стали російські акціонери. Сума угоди не розглошується.

Але до неї застосували знижку за вихід: угоду було здійснено "за половину від об'єктивної вартості", пише РБК.

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Повідомляється, що у березні-квітні "Трансмашхолдинг" (ТМХ) перереєструють з Кіпру в російську юрисдикцію - ймовірно, в один із внутрішніх офшорів.

ТМХ - найбільший у Росії холдинг транспортного машинобудування. Наразі інформація про його власників закрита, раніше бенефіціарами вважалися співвласники УГМК Іскандар Махмудов і Андрій Бокарьов, а також Дмитро Комісаров і Кирило Липа. Комісаров і Липа - контролюючі акціонери, повідомляв ТМХ ще під час об'єднання з "ЛокоТех-Сервісом" 2018 року.

ТМХ відома насамперед виробництвом рухомого складу - локомотивів, електричок і метропоїздів. Через зв'язки з ВПК (суднові дизелі) компанія перебуває під санкціями США.

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Оцінити суму нинішньої угоди дає змогу списання частки Alstom у 2022 році - 441 млн євро, додає The Bell.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що французька машинобудівна компанія Alstom планувала до кінця 2023 року продати свою частку у 20% у в російському виробнику вагонів "Трансмашхолдингу" (ТМХ).

Економічна правда