Нові санкції США загрожують продажам російської нафти до Індії – Reuters

Нові санкції США проти РФ можуть вплинути на продаж російської нафти в Індію, яка є найбільшим покупцем її морської нафти.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на джерела в галузі.

Зазначається, що санкції також ускладнять спроби індійських державних нафтопереробників забезпечити щорічні угоди про постачання.

Санкції націлені на провідну російську танкерну групу "Совкомфлот", яку Вашингтон звинуватив у причетності до порушення обмеження цін G7 на російську нафту.

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"Індійські нафтопереробники стурбовані останніми санкціями, які створять "проблеми" з отриманням суден для російської нафти та можуть підняти фрахтові ставки. Це може звузити дисконт на нафту, яка купується у трейдерів і російських компаній на умовах поставки", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Росії, ймовірно, доведеться проштовхувати ще більше обсягів через трейдерів, щоб захиститися від ризику подальших санкцій.

РФ у 2023 році стала найбільшим постачальником нафти в Індію. Завдяки строковим угодам і закупівлям на спотовому ринку південноазіатська країна імпортувала близько 1,66 млн барелів російської нафти на день у 2023 році порівняно із середніми 652 тис барелів на день у 2022 році.

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Додається, що "Роснефть" запропонувала знижку в розмірі 3-3,50 доларів США за барель до цін в Дубаї, що дорожче, ніж поточна угода провідного нафтопереробника Indian Oil з "Роснефтью", яка завершується 31 березня, зі знижкою в 8-9 доларів США до дубайських котирувань на вартість і база фрахту.

Однак, нафтопереробники вважають запропоновану знижку незначною, враховуючи невизначеність, спричинену санкціями.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Економічна правда.