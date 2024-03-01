У семи профтехах запровадять нову навчальну програму – "Оператор цивільних дронів"
У семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях цьогоріч можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.
Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
"Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах - ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії", - написав Федоров.
За його словами, для України надважливо вміти керувати цивільним дроном.
"Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни", - додав міністр.
"Реформа профтехосвіти триває. Нещодавно 200+ закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів, які так потрібні країні", - зазначив він.
Нагадаємо:
Українські дрони-аналоги "Ланцет" пройшли попередні випробування та готується до перших бойових випробувань.
Протягом 2023 року в Україні суттєво масштабували українське виробництво БПЛА, загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, що займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.
Економічна правда