У семи профтехах запровадять нову навчальну програму – "Оператор цивільних дронів"

У семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях цьогоріч можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах - ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії", - написав Федоров.

За його словами, для України надважливо вміти керувати цивільним дроном.

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"Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни", - додав міністр.

"Реформа профтехосвіти триває. Нещодавно 200+ закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів, які так потрібні країні", - зазначив він.

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Українські дрони-аналоги "Ланцет" пройшли попередні випробування та готується до перших бойових випробувань.

Протягом 2023 року в Україні суттєво масштабували українське виробництво БПЛА, загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, що займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Економічна правда