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Оновлення електронного суду: українці зможуть звернутися до суду онлайн

Середа, 28 лютого 2024, 12:45 - Артур Крижний

В Україні триває робота над оновленням електронного суду, яке має спростити документообіг, пришвидшити розгляд справ судами та полегшити комунікацію між учасниками процесу. Зокрема, українці зможуть звернутися до суду онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Працюємо над оновленням електронного суду, це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ судами та полегшить комунікацію між учасниками процесу.", - йдеться у повідомленні

Основою трансформації слугує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, завдяки якій зараз доступні онлайн-сервіси, такі як електронний кабінет, судові засідання онлайн та контакт-центр.

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Оновлений електронний суд надасть українцям можливість:

- Звертатися до суду онлайн, без поштової кореспонденції та зайвих поїздок;
- отримувати судові рішення в електронній формі;
- оплачувати штрафи, вносити та повертати судовий збір та застави;
- ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи.

Частина цих послуг буде доступна в застосунку "Дія". 

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Мінцифри суд Дія
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Економічна правда
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