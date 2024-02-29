"Дія" хоче додати у чат-бот помічника на основі ШІ

"Дія" працює над впровадженням помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Технологію назвуть Надією.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, для впровадження такої функції хочуть використати технологічне рішення від однієї з "топових міжнародних компаній". Проте про яку саме компанію йдеться він не вказав.

"Це буде чат-бот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки "Дії"", – запевнив він.

Реклама:

Федоров зазначив, що наразі якість відповідей ШІ-помічника влаштовує його на 80%, а втім, обіцяє – буде краще. Водночас міністра "не зовсім влаштовує" швидкість відповідей, тому у відомстві працюють і на над цим.

"Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити", – додав очільник міністерства.

Нині Мінцифри також продовжує працювати над законодавчим полем для ШІ та інтегрувати його в освіту.

Реклама:

Економічна правда





