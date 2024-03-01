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В семи профтехах введут новую учебную программу – "Оператор гражданских дронов"

Пятница, 1 марта 2024, 13:25 - Алексей Павлыш

В семи профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях в этом году можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах - еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии", - написал Федоров.

По его словам, для Украины сверхважно уметь управлять гражданским дроном.

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"Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны", - добавил министр.

"Реформа профтехобразования продолжается. Недавно 200+ заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов, которые так нужны стране", - отметил он.

Напомним:

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Украинские дроны-аналоги "Ланцет" прошли предварительные испытания и готовятся к первым боевым испытаниям.

В течение 2023 года в Украине существенно масштабировали украинское производство БПЛА, всего на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Экономическая правда

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