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ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії Mail.ru

Четвер, 29 лютого 2024, 14:48 - Артур Крижний

Українська ІТ-Армія здійснила успішну атаку на найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru, внаслідок чого безкоштовний сервіс електронної пошти на ньому був зупинений.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Завдяки атакам кібервійська безоплатний сервіс електронної пошти зупинився.

"Усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

В Україні торік кількість кібератак зросла, порівняно з 2022 роком, на 15,9% до 2543 інцидентів.

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