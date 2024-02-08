ЄС розкритикував держави-члени за те, що заборонені товари потрапляють до Росії

ЄС вимагає від урядів країн-членів терміново припинити нелегальний потік товарів до Росії, закликаючи Брюссель взяти під контроль закриття лазівок у санкціях.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico.

У листі, надісланому до столиць у середу, з яким ознайомилося видання, Європейська комісія попередила країни про необхідність "негайних, узгоджених і рішучих дій з боку всіх нас".

Оскільки терпіння щодо порушників вичерпується, віцепрезидент Єврокомісії з питань фінансів Майред Макгіннес і віцепрезидент Єврокомісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, які підписали лист, заявили, що незабаром вони поділяться "детальною інформацією" про те, де компанії ухиляються від виконання санкцій. Вони заявили, що до середини квітня проведуть зустрічі зі столицями, щоб оцінити вжиті заходи.

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Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їх виконання під контролем Єврокомісії.

Санкційні товари з ЄС потрапляють до Росії спочатку через країни, що не є членами Євросоюзу, а потім реекспортуються до Росії, а також через дочірні підприємства європейських компаній, які працюють за межами спільноти для виробництва цих товарів, йдеться в листі.

Зазвичай це предмети і технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях і потрапити на поле бою.

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Комісія вивчає можливість створення органу ЄС з контролю за дотриманням санкцій, фактично перебравши цю функцію від урядів.

За словами посадовця, близького до переговорів, який говорив на умовах анонімності, ця ідея набирає популярності і може бути на порядку денному президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, якщо вона буде призначена на другий термін.

У листі йдеться про те, що експорт заборонених товарів з Євросоюзу до країн, які не є членами ЄС, зріс з 3 млрд євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 млрд євро до середини 2023 року. Це "надзвичайно тривожне" зростання компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни, йдеться в листі.

Лист наказує урядам "притягнути до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції Євросоюзу, де б вони не діяли", і утримати компанії від використання лазівок у санкціях.

Макгіннес також радить країнам-членам зв'язатися з компаніями, які беруть участь у виробництві санкційних товарів, щоб підштовхнути їх до більш ретельної перевірки своїх ланцюгів постачання на відповідність санкційним правилам ЄС.

Національні органи влади повинні ділитися інформацією про компанії та фізичних осіб з країн, що не входять до ЄС, які можуть бути причетні до використання лазівок у санкціях, а також "проявляти особливу пильність" щодо винятків із санкцій, які можуть погіршити проблему, йдеться в листі.

ЗМІ раніше довідались, що ЄС не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакета санкцій проти Росії.

Як стверджувалось, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати між країнами-членами, щоб він був прийнятий швидко.

Очікується, що санкції будуть ухвалені до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу в понеділок, 18 грудня, завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Європейська правда