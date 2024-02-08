ЕС раскритиковал страны-члены за то, что запрещенные товары попадают в Россию

ЕС требует от правительств стран-членов срочно прекратить нелегальный поток товаров в Россию, призывая Брюссель взять под контроль закрытие лазеек в санкциях.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.

В письме, направленном в столицы в среду, с которым ознакомилось издание, Европейская комиссия предупредила страны о необходимости "немедленных, согласованных и решительных действий со стороны всех нас".

Поскольку терпение в отношении нарушителей иссякает, вице-президент Еврокомиссии по вопросам финансов Майред Макгиннес и вице-президент Еврокомиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскис, подписавшие письмо, заявили, что вскоре они поделятся "подробной информацией" о том, где компании уклоняются от выполнения санкций. Они заявили, что до середины апреля проведут встречи со столицами, чтобы оценить принятые меры.

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Хотя сами санкции согласовываются на уровне ЕС, правительства отвечают за их выполнение под контролем Еврокомиссии.

Санкционные товары из ЕС попадают в Россию сначала через страны, не являющиеся членами Евросоюза, а затем реэкспортируются в Россию, а также через дочерние предприятия европейских компаний, которые работают за пределами сообщества для производства этих товаров, говорится в письме.

Обычно это предметы и технологии, которые не являются оружием, но могут быть использованы в военных целях и попасть на поле боя.

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Комиссия изучает возможность создания органа ЕС по контролю за соблюдением санкций, фактически перебрав эту функцию от правительств.

По словам чиновника, близкого к переговорам, который говорил на условиях анонимности, эта идея набирает популярность и может быть на повестке дня президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если она будет назначена на второй срок.

В письме говорится о том, что экспорт запрещенных товаров из Евросоюза в страны, не являющиеся членами ЕС, вырос с 3 млрд евро до начала вторжения в Украину до 5,6 млрд евро к середине 2023 года. Этот "чрезвычайно тревожный" рост компенсирует потерю легальной торговли этими товарами с Россией до войны, говорится в письме.

Письмо предписывает правительствам "привлечь к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции Евросоюза, где бы они ни действовали", и удержать компании от использования лазеек в санкциях.

Макгиннес также советует странам-членам связаться с компаниями, участвующими в производстве санкционных товаров, чтобы подтолкнуть их к более тщательной проверке своих цепей поставок на соответствие санкционным правилам ЕС.

Национальные органы власти должны делиться информацией о компаниях и физических лицах из стран, не входящих в ЕС, которые могут быть причастны к использованию лазеек в санкциях, а также "проявлять особую бдительность" в отношении исключений из санкций, которые могут усугубить проблему, говорится в письме.

СМИ ранее узнали, что ЕС не будет добавлять новых запретов на импорт в свой 13-й пакет санкций против России.

Как утверждалось, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро.

Ожидается, что санкции будут приняты до второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Напомним, Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, завершил процесс принятия 12-го пакета санкций против России.

Европейская правда