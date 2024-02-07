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Російський олігарх Усманов програв суд щодо зняття санкцій ЄС

Середа, 7 лютого 2024, 14:50 - Олексій Павлиш
 
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Російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов залишиться в санкційному списку ЄС.

Про це заявив у середу вищий суд ЄС, відхиливши апеляцію олігарха, пише Reuters.

У своєму рішенні додати його до санкційного списку в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС описав Усманова як такого, що має "особливо тісні зв'язки" з президентом РФ Путіним.

"Він активно підтримував політику російського уряду, спрямовану на дестабілізацію України", - йдеться в санкційному рішенні ЄС.

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Європейський суд також відхилив аналогічну апеляцію колишнього першого віце-премʼєра Росії Ігоря Шувалова на список санкцій.

ЄС охарактеризував його як такого, що "підтримує дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".

Нагадаємо:

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У травні 2022 року повідомлялось, що російський олігарх Алішер Усманов оскаржив рішення ЄС щодо запровадження проти нього жорстких санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Економічна правда

Усманов олігархія суд ЄС санкції
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