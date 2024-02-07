Ryanair виграла суд проти Єврокомісії у позові щодо субсидій конкуренту на 3,4 мільярда євро

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Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair виграла судову справу проти ЄС, оскаржуючи рішення про виділення Єврокомісією 3,4 мільярда субсидій компанії Air France-KLM.

Про це повідомляє Bloomberg.

Субсидії Air France-KLM були надані під час обмежень Covid-19. Ryanair вважає їх несправедливими.

Раніше у 2021 році Генеральний суд ЄС у Люксембурзі скасував рішення Єврокомісії, надавши можливість переглянути його. Тоді Єврокомісія повторно виділила кошти Air France-KLM.

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В цей раз той самий суд також задовольнив позов Ryanair, заявивши, що регулятори "помилилися у визначенні бенефіціарів наданої державної допомоги".

Як зазначають, Ryanair - найбільша дисконтна авіакомпанія Європи - подала понад два десятки скарг на величезні обсяги державної допомоги, наданої урядами місцевим перевізникам, стверджуючи, що виконавча влада ЄС не повинна була спускати ці заходи на гальмах, оскільки вони спотворюють конкуренцію в галузі.

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У 2023 році лоукостер Ryanair заявив що очікує на рекордний річний прибуток і вперше виплатить інвесторам регулярні дивіденди після того, як тарифи зросли на 24% влітку і, ймовірно, залишатимуться високими роками через обмежені можливості.