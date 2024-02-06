Європейські виробники алюмінію закликають ввести ембарго на імпорт металу з РФ у новому пакеті санкцій

Європейські виробники алюмінію за підтримки чотирьох країн ЄС тиснуть на блок, щоб запровадити ембарго на дешевий імпорт металу з Росії в рамках очікуваного пакету санкцій.

Про це повідомляє Politico.

Через 2 роки після початку російського вторгнення в Україну Європа все ще купує 9% свого імпорту алюмінію з Росії, яка фінансувала московську військову машину на суму близько 2,3 мільярда євро в 2022 році.

Тим не менш, дипломати ЄС розповіли, що повна заборона навряд чи буде введена в дію до двох років вторгнення 24 лютого, тому що пропозиція Литви, підтримана Естонією, Латвією та Польщею, швидше за все, зустріне спротив промисловості таких країн, як Італія, які протистоять заходам, які можуть підвищити ціни.

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ЄС має на меті представити 13-й пакет санкцій до цієї дати, але значні обсяги імпорту означають, що навряд чи всі 27 країн так швидко погодять повну заборону.

Борючись із високою вартістю енергії та дешевою іноземною конкуренцією, європейські виробники широко використовуваного металу сподіваються, що санкції проти Росії, яка залишається третім за величиною виробником у світі, можуть принести деяке полегшення.

З осені Асоціація виробників алюмінію ЄС стверджувала, що Брюссель повинен повністю припинити російський імпорт, заявивши, що виробники вже "прискорили своє відокремлення". Незважаючи на те, що чотири країни ЄС на їхньому боці, питання зараз вийшло з-під контролю виробників, оскільки країни-члени ведуть переговори, які значно обмежені в часі.

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Раніше повідомлялось, що Європейська комісія не додасть жодних нових заборон на імпорт до свого наступного, 13-го пакету санкцій проти Росії.