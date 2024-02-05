Всі розділи
Укр / Рус

В енергосистемі України виник профіцит електроенергії, надлишки передали Польщі 

Понеділок, 5 лютого 2024, 10:07 - Анастасія Дячкіна

В енергосистемі України виник профіцит електроенергії – надлишки передавалися до Польщі, на поточну добу планується експорт електроенергії до Молдови. 

Про це повідомили у Міненерго, інформуючи про стан енергосистеми. 

"Учора вдень (4 лютого, – ЕП) в енергосистемі України виник профіцит електроенергії. На запит оператора системи передачі надлишки передавалися до енергосистеми Польщі (з 13:00 до 16:00) сумарною величиною постачання 300 МВт*год", – повідомили у міністерстві.

Загалом на поточну добу, 5 лютого, прогнозується імпорт електроенергії – 4914 МВ*год, також передбачається експорт – 230 МВ*год.     

Реклама:

Після аварійних ремонтів до енергосистеми підключено 4 блоки і корпус ТЕС. У резерві 10 одиниць генеруючого обладнання, які буде задіяно у разі потреби. 

Водночас, з технічних причин відключилось обладнання на підстанції у Дніпропетровській області, внаслідок чого знеструмились підстанції, які живлять побутових споживачі та місцеву промисловість у м. Кривий Ріг. Протягом півгодини всіх абонентів заживили за основною схемою. 

Наразі енергосистема збалансована, застосування стабілізаційних графіків відключень не передбачається

Реклама:

Нагадаємо: 

3 лютого 2024 року в енергосистемі України також виник профіцит електроенергії, попри ворожі обстріли енергетичних обʼєктів.

Міненерго енергетика електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
На Харківщині заживили громаду, яка не мала світла з початку війни 30 січня 2024, 12:58
Через обстріли було зупинено роботу блоку ТЕС на Донеччині 24 грудня 2023, 15:05
Ворог обстріляв ТЕС та шахти на Донеччині: є загиблі та постраждалі 22 грудня 2023, 15:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті