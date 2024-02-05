В енергосистемі України виник профіцит електроенергії, надлишки передали Польщі 

В енергосистемі України виник профіцит електроенергії – надлишки передавалися до Польщі, на поточну добу планується експорт електроенергії до Молдови.

Про це повідомили у Міненерго, інформуючи про стан енергосистеми.

"Учора вдень (4 лютого, – ЕП) в енергосистемі України виник профіцит електроенергії. На запит оператора системи передачі надлишки передавалися до енергосистеми Польщі (з 13:00 до 16:00) сумарною величиною постачання 300 МВт*год", – повідомили у міністерстві.

Загалом на поточну добу, 5 лютого, прогнозується імпорт електроенергії – 4914 МВ*год, також передбачається експорт – 230 МВ*год.

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Після аварійних ремонтів до енергосистеми підключено 4 блоки і корпус ТЕС. У резерві 10 одиниць генеруючого обладнання, які буде задіяно у разі потреби.

Водночас, з технічних причин відключилось обладнання на підстанції у Дніпропетровській області, внаслідок чого знеструмились підстанції, які живлять побутових споживачі та місцеву промисловість у м. Кривий Ріг. Протягом півгодини всіх абонентів заживили за основною схемою.

Наразі енергосистема збалансована, застосування стабілізаційних графіків відключень не передбачається.

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Нагадаємо:

3 лютого 2024 року в енергосистемі України також виник профіцит електроенергії, попри ворожі обстріли енергетичних обʼєктів.