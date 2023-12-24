Через обстріли було зупинено роботу блоку ТЕС на Донеччині

В Донецькій області внаслідок бойових дій було аварійно відключено один з блоків ТЕС, пошкоджено лінію потужністю 330 кВ НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє Міністерство енергетики на своїй сторінці у "Telegram".

Внаслідок масованого обстрілу однієї з ТЕС на Донеччині поранено 5 працівників станції. Всіх їх доставлено до лікарень.

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"Обстрілом пошкоджено обладнання електромереж та самої станції. Один з блоків ТЕС аварійно відключено персоналом. Знеструмлювалися побутові споживачі", - повідомляють в Міненерго.

Окрім цього, на Дніпропетровщині через значні пошкодження проводу відключилась повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго".

У районі тривають бойові дії.

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Нагадаємо:

Після ворожого обстрілу ТЕС у прифронтовому регіоні було поранено пʼятьох енергетиків.

20 грудня росіяни вчергове атакували одну з теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, обійшлося без постраждалих.







