На Харківщині заживили громаду, яка не мала світла з початку війни

Енергетики заживили 27 споживачів у деокупованій Дергачівській громаді Харківської області. Територія була знеструмлена з початку великої війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, у Харкові тривають відновлювальні роботи після ракетного обстрілу 23 січня. Енергетики вже подали напругу на щитові семи знеструмлених багатоквартирних будинків.

Ще у трьох багатоповерхівках внаслідок пошкодження внутрішньобудинкових мереж поки відсутні умови для підключення світла.

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Також минулої доби у місті відновили підключення до газорозподільної мережі 177 споживачів.

Нагадуємо:

​​У ніч на 30 січня РФ здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, внаслідок чого пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" в центральному регіоні.

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