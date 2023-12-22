Ворог обстріляв ТЕС та шахти на Донеччині: є загиблі та постраждалі

22 грудня ворог обстріляв теплоелектростанцію та вугільні шахти на Донеччині, загинули двоє працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Внаслідок обстрілів на підприємствах вугледобувного комплексу на Донеччині загинули двоє працівників, ще трьох поранено. Дві шахти знеструмлено, 32 людини виведено на поверхню", – зазначили в міністерстві.

Протягом доби вкотре зазнали обстрілів ТЕС і місто-супутник на Донеччині, постраждалих немає.

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Що стосується стану енергосистеми, то електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії.

У короткостроковий аварійний ремонт вийшло два блоки ТЕС, після планового ремонту до роботи повернули 1 блок ТЕС.

"Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", – додали в Міненерго.

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Нагадуємо:

Станом на ранок 22 грудня через негоду знеструмлено 397 населених пунктів в Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській і Харківській областях.