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Попри обстріли, в енергосистемі зафіксували профіцит

Субота, 3 лютого 2024, 12:40 - Економічна правда

В енергосистемі України зафіксували профіцит електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Третього січня 2024 року в енергосистемі України виник профіцит електроенергії, попри ворожі обстріли енергетичних обʼєктів.

Надлишок, який оцінюють в 1600 МВт год передавали до енергосистеми Польщі для стабілізації мережі. 

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Окрім цього, планується експорт електроенергії до Молдови обсягом 810 МВт год, а також імпорт розміром 9979 МВт год.

Як зазначають, у короткострокові ремонти вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднано блок і корпус теплоелектростанцій. У резерві 6 одиниць теплової генерації, які буде залучено у разі потреби.

Нагадаємо:

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31 січня Міненерго закликали до "розумного споживання" електроенергії. 

Міненергетики війна електроенергія
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