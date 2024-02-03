Попри обстріли, в енергосистемі зафіксували профіцит
В енергосистемі України зафіксували профіцит електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Третього січня 2024 року в енергосистемі України виник профіцит електроенергії, попри ворожі обстріли енергетичних обʼєктів.
Надлишок, який оцінюють в 1600 МВт год передавали до енергосистеми Польщі для стабілізації мережі.
Окрім цього, планується експорт електроенергії до Молдови обсягом 810 МВт год, а також імпорт розміром 9979 МВт год.
Як зазначають, у короткострокові ремонти вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднано блок і корпус теплоелектростанцій. У резерві 6 одиниць теплової генерації, які буде залучено у разі потреби.
Нагадаємо:
31 січня Міненерго закликали до "розумного споживання" електроенергії.