В энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии, излишки передали Польше

В энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии – излишки передавались Польше, на текущие сутки планируется экспорт электроэнергии в Молдову.

Об этом сообщили в Минэнерго, информируя о состоянии энергосистемы.

"Вчера днем (4 февраля – ЭП) в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. По запросу оператора системы передачи излишки передавались энергосистеме Польши (с 13:00 до 16:00) суммарной величиной поставки 300 МВт*ч", – сообщили в министерстве.

В целом на текущие сутки, 5 февраля, прогнозируется импорт электроэнергии – 4914 МВ*ч, также предполагается экспорт – 230 МВ*ч.

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После аварийных ремонтов к энергосистеме подключены 4 блока и корпус ТЭС. В резерве 10 единиц генерирующего оборудования, которые будут задействованы по необходимости.

В то же время, по техническим причинам отключилось оборудование на подстанции в Днепропетровской области, в результате чего обесточились подстанции, которые питают бытовых потребителей и местную промышленность в г. Кривой Рог. В течение получаса всех абонентов заживили по основной схеме.

На данный момент энергосистема сбалансирована, применение стабилизационных графиков отключений не предусматривается.

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Напомним:

3 февраля 2024 года в энергосистеме Украины также возник профицит электроэнергии, несмотря на вражеские обстрелы энергетических объектов.