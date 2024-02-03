Китайські банки не палають бажанням фінансувати "білий список"забудовників

Getty Images

Китайські банки побоюються кредитувати забудовників, які знаходяться в скрутному становищі, адже це може негативно вплинути на якість активів.

Про це повідомляє Reuters.

В рамках механізму "білого списку проєктів" органи влади 35 міст по всій країні готуються рекомендувати банкам житлові проєкти, які потребують фінансової підтримки. Забудовники сподіваються, що новий механізм допоможе включити деякі з їхніх проєктів до "білого списку".

Уряд Китаю сподівається звести нанівець кризу ліквідності, яка виникла на ринку житла, підвищити довіру до забудовників. Проєкт покликаний прискорити видачу проєктних кредитів банками.

Реклама:

Однак банки бояться негативного впливу на якість активів, тому ставляться до ініціативи з обережністю.

За словами Reuters, Менеджер з корпоративного кредитування одного з акціонерних банків заявив, що банки надаватимуть пріоритет контролю за ризиками в рамках нового механізму "Білого списку проєктів", а не братимуть на баланс "значні безнадійні борги".

У рамках "білого списку" пріоритет банки надаватимуть державним проєктам, які мають більше ліквідності, та запас фінансів.

Реклама:

Нагадаємо:

Суд Гонконгу 29 січня ухвалив рішення про ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande Group. Це спричинило хвилі на фінансових ринках Китаю, що руйнуються, оскільки політики намагаються стримати поглиблення кризи.