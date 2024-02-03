Китайські банки не палають бажанням фінансувати "білий список"забудовників
Китайські банки побоюються кредитувати забудовників, які знаходяться в скрутному становищі, адже це може негативно вплинути на якість активів.
Про це повідомляє Reuters.
В рамках механізму "білого списку проєктів" органи влади 35 міст по всій країні готуються рекомендувати банкам житлові проєкти, які потребують фінансової підтримки. Забудовники сподіваються, що новий механізм допоможе включити деякі з їхніх проєктів до "білого списку".
Уряд Китаю сподівається звести нанівець кризу ліквідності, яка виникла на ринку житла, підвищити довіру до забудовників. Проєкт покликаний прискорити видачу проєктних кредитів банками.
Однак банки бояться негативного впливу на якість активів, тому ставляться до ініціативи з обережністю.
За словами Reuters, Менеджер з корпоративного кредитування одного з акціонерних банків заявив, що банки надаватимуть пріоритет контролю за ризиками в рамках нового механізму "Білого списку проєктів", а не братимуть на баланс "значні безнадійні борги".
У рамках "білого списку" пріоритет банки надаватимуть державним проєктам, які мають більше ліквідності, та запас фінансів.
Нагадаємо:
Суд Гонконгу 29 січня ухвалив рішення про ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande Group. Це спричинило хвилі на фінансових ринках Китаю, що руйнуються, оскільки політики намагаються стримати поглиблення кризи.