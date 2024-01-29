Суд ухвалив рішення ліквідувати найбільшого забудовника Китаю Evergrande через борги

Суд Гонконгу 29 січня ухвалив рішення про ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande Group. Це, ймовірно, спричинить хвилі на фінансових ринках Китаю, що руйнуються, оскільки політики намагаються стримати поглиблення кризи.

Про це повідомляє Reuters.

Суд вирішив ліквідувати найбільшого боржника у світі із зобов’язаннями понад 300 млрд дол після того, як відзначила, що Evergrande не зміг запропонувати конкретний план реструктуризації понад два роки після невиплати боргів та кількох судових слухань.

Ліквідатором компанії призначили Alvarez & Marsal.

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Суддя пояснила, що призначення ліквідатора буде в інтересах усіх кредиторів, оскільки він може взяти на себе відповідальність за новий план реструктуризації Evergrande у той час, коли її голова, Хуей Ка Янь, перебуває під слідством у підозрюваних злочинах.

Виконавчий директор Evergrande Сіу Шон заявив китайським ЗМІ, що компанія забезпечить реалізацію будівельних проектів, незважаючи на наказ про ліквідацію. Він додав, що рішення не вплине на роботу наземних і морських підрозділів Evergrande.

Зазначається, що це рішення закладає основу для процесу, який, як очікується, буде затяжним і складним, що має потенційні політичні міркування з огляду на участь багатьох органів влади.

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Перед слуханнями акції Evergrande впали на 20%. Після вироку торгівля була зупинена в China Evergrande та її дочірніх компаніях China Evergrande New Energy Vehicle Group і Evergrande Property Services.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що китайська Evergrande Group, девелопер із найбільшою заборгованістю, намагається запобігти потенційно неминучій ліквідації, запропонувавши в останню хвилину оновлений план реструктуризації боргу.

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